Lettera oscena a Epstein, Wsj: disegno di donna nuda e firma di Trump al posto dei peli pubici

(Adnkronos) –

Il disegno di una donna nuda e la firma “Donald” collocata al posto dei peli pubici. Tra i dettagli più discussi emersi dalle rivelazioni del Wall Street Journal sulle lettere ricevute da Jeffrey Epstein per il suo cinquantesimo compleanno, c’è anche quella attribuita al presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Secondo il quotidiano, il disegno accompagnava un breve testo dattiloscritto che si concludeva con la frase: “Buon compleanno – e che ogni giorno sia un altro meraviglioso segreto”.

Trump ha negato ogni coinvolgimento, definendo la lettera “falsa” e minacciando azioni legali contro il Wsj, che sostiene invece di aver visionato il documento senza pubblicarne l’immagine. “Non ho mai disegnato in vita mia. Non disegno immagini di donne”, ha affermato il presidente. La lettera sarebbe stata raccolta in un album insieme ad altri messaggi provenienti da amici e conoscenti di Epstein, da Ghislaine Maxwell, poi condannata per traffico di minori. L’album fu in seguito acquisito dal Dipartimento di Giustizia nell’ambito delle indagini. La pubblicazione dell’articolo ha alimentato nuove polemiche all’interno della base repubblicana. Alcuni influenti sostenitori di Trump hanno difeso il presidente, definendo il contenuto della lettera “una bufala evidente”. Secondo l’attivista Laura Loomer “chi conosce davvero Trump sa che non scrive lettere dattiloscritte, ma appunti in stampatello con il suo classico pennarello nero”. Altri, come Charlie Kirk, hanno dichiarato che il linguaggio usato “non è riconducibile a Trump”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)