Inps Caltanissetta. Segnalate disfunzioni nel sistema SIISL: “Eventuali malfunzionamenti non influenzano istruttoria e pagamento delle indennità”

A seguito di segnalazioni riguardanti disfunzioni nel sistema SIISL per la gestione delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, si precisa che eventuali malfunzionamenti nella compilazione del Curriculum Vitae e del Patto di Attivazione Digitale non influenzano l’istruttoria e i pagamenti delle indennità da parte di INPS, a condizione che siano soddisfatti i requisiti di legge.

In caso di errori nella trasmissione del Patto di Attivazione Digitale, si raccomanda di verificare la congruità del Patto di Servizio Personalizzato presso il proprio Centro per l’Impiego (CPI).

Per esempio, in situazioni in cui il Patto è valido ma non aggiornato, è opportuno intervenire per inserire la dichiarazione di immediata disponibilità (DID).

Si sottolinea inoltre che il mancato adempimento di tali obblighi non comporta sanzioni, né la sospensione o decadenza delle prestazioni, che si applicano esclusivamente in caso di mancata partecipazione agli interventi delle politiche attive proposti dai Centri per l’Impiego. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare direttamente il proprio CPI.