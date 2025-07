Giovane ha accoltellato farmacista 55enne: è il figlio del precedente titolare dell’attività

Un farmacista di 55 anni è stato accoltellato nel tardo pomeriggio di oggi a Nicotera da un 24enne. L’episodio si è verificato intorno alle 19 all’interno dell’attività in via III Rione Margherita. Al momento del ferimento nel locale c’erano alcune persone oltre al titolare che è stato raggiunto alla gola da un fendente sferrato dal giovane che subito dopo si è allontanato lasciando la vittima per terra.

Sono stati i testimoni presenti a soccorrere il professionista e a dare l’allarme. I carabinieri si sono qui messi immediatamente alla ricerca del presunto responsabile che è stato rintracciato all’interno di un bar poco distante in stato confusionale ed arrestato. Il farmacista invece è stato trasferito presso l’ospedale di Catanzaro ma secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita.

In ordine al movente, ci sono alcuni aspetti da chiarire ma è certo che i due si conoscessero e che il 24enne sia il figlio del precedente proprietario dell’attività. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Vibo. (ANSA).