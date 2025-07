Esplode la passione Nissa sui social: nell’ultimo mese oltre 3 milioni di visualizzazioni sulla pagina ufficiale di Facebook

Il fenomeno Nissa è sempre più in crescita non solo in termini di numero di abbonati e di sponsor, ma anche dal punto di vista dei social. Il presidente Luca Giovannone ha annunciato che nell’ultimo mese si sono registrate oltre 3 milioni di visualizzazione sulla pagina ufficiale Facebook della Nissa Fc.

“Siamo ufficialmente uno dei club italiani, in SerieD, con il più alto numero di followers totali (30 mila) su tutte le più note piattaforme social, superiore anche a parecchi club di Serie C! Un traguardo straordinario che ci riempie d’orgoglio e che rappresenta una grande gratificazione per i nostri attuali sponsor e un’opportunità concreta per chi vorrà affiancarci in questo percorso di crescita”.

Il presidente ha sottolineato che questo eccezionale risultato è frutto di una comunicazione strategica, costante e coinvolgente, guidata con passione e competenza da Lorenzo Giovanonne in veste di Coordinatore Comunicazione & Marketing, Alessandro Silverio –in qualità di responsabile Comunicazione, Michele Digiugno Social Media Manager, Emanuele Lamendola, Grafica & Visual Design e Rosario Bosco, Supporto informatico & Tecnico.

Tra i numeri significativi della comunicazione sui social targata Nissa c’è anche che è stata superata quota 18 mila followers su Facebook, oltre quota 7 mila su Instagram con un milione di visualizzazioni nell’ultimo mese, quasi in 4 mila follower su Tik Tok con settanta mila “Mi Piace” sul canale, più di mille iscritti sul canale WhatsApp.