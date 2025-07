Dopo giorni di ricerche ritrovato corpo senza vita di un turista inglese scomparso

E’ stato ritrovato, privo di vita, questa sera il corpo di Matthew Hall, 33 anni, inglese di Kingston upon Hull, nello Yorkshire, giunto a Chiavenna (Sondrio) in vacanza lo scorso 6 luglio e di cui non si avevano notizie dal martedì successivo.

Era salito a Pianazzola da Chiavenna, poi fino a Daloo, da dove aveva scattato un selfie inviato agli amici in cui lo si vedeva sorridente in mezzo alla natura, ma subito dopo è svanito nel nulla. Aveva perso il sentiero, questo lo aveva comunicato all’amico via sms, e non lo ha più ritrovato. Complice il luogo particolarmente impervio in cui si trovava, è precipitato finendo circa 200 metri sotto la croce di Daloo, più verso Pianazzola che verso Chiavenna.

Per giorni sono andate avanti le ricerche, poi oggi alle 20.45 quando i soccorritori si apprestavano a rientrare, è giunta la segnalazione di un possibile corpo avvistato in zona da una terza persona. I soccorritori si sono diretti nel punto indicato e lì c’era Matthew Hall, privo di vita. Sul posto i militari del Sagf del soccorso alpino della Guardia di Finanza di Madesimo, i tecnici del soccorso alpino civile di Chiavenna e del soccorso alpino dei Vigili del fuoco, che hanno subito comunicato il ritrovamento al magistrato di turno.

Dalla caserma dei carabinieri di Chiavenna, intanto, il luogotenente Gim Toni De Masi ha avvisato i genitori dell’inglese. La mamma era già giunta in serata all’aeroporto di Milano, il padre arriverà venerdì, così come sono state avvisate le autorità inglesi e l’ambasciata. (ANSA).