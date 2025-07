Delia. Tesi di laurea in Ingegneria sulla digitalizzazione nel Comune: i complimenti del sindaco

DELIA. I complimenti del sindaco a Giusi Diletta Salvaggio per aver conseguito la laurea in Ingegneria (nella foto un momento della discussione). Auguri che non sono certamente casuali in quanto la neo ingegnere ha sviluppato una tesi che ha avuto come tema centrale la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, con un focus particolare sul Comune di Delia (scelto come caso di studio).

“Ritengo – ha spiegato il sindaco Bancheri – sia molto importante poter approfondire un argomento così attuale e significativo, legato al nostro territorio, ed è il segno tangibile di quanto i giovani del nostro paese guardino con interesse e fiducia alle Istituzioni Locali; per noi è stato davvero motivo di orgoglio”.