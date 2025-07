Delia. Inaugurato il campetto di tennis di viale della Repubblica

DELIA. E’ stato inaugurato il nuovo campetto di Tennis di viale della Repubblica. “Negli anni – ha spiegato il sindaco Bancheri – l’Amministrazione comunale ha contribuito in maniera cospicua alla riqualificazione di questo impianto sportivo comunale poichè ha sempre visto in tutto il gruppo direttivo dell’Asd Tennis Club succedutosi nel tempo delle persone mosse da una sincera e vera passione per questo nobile sport e mai intrisi di qualsivoglia condizionamento”.

Il primo cittadino deliano ha inteso ringraziare Marco Alferi, Fabio Gallo e Cesare Calabrò per l’impegno e l’attenzione profusi durante tutto questo tempo.

Un ringraziamento infine anche all’assessore Paolo Lauricella per aver collaborato con il sindaco durante tutto l’iter amministrativo propedeutico alla realizzazione di tutto ciò.