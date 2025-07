Delia. Il kit per la ricerca del sangue occulto va restituito entro il 25 luglio da coloro che l’hanno ritirato ma non riconsegnato

DELIA. Il sindaco di Delia, Gianfilippo Bancheri è stato contattato dal Dott. Marcello Palermo, su incarico della Dr.ssa Maria Milena Sanfilippo, Responsabile del Centro Gestionale Screening, per aiutarli a diffondere un messaggio importante.

Il Centro sta richiamando tutti gli utenti che, durante la campagna di screening itinerante, hanno ritirato il kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci ma non hanno ancora riconsegnato il campione. Questo non solo vanifica il grande impegno degli operatori sul territorio, ma rischia anche di compromettere la prevenzione sanitaria personale.

Pertanto chi ha ritirato il kit, è invitato a riportare il campione (nell’apposito contenitore) presso il Poliambulatorio di Delia, ENTRO e NON OLTRE venerdì 25 luglio. Nei prossimi giorni queste persone potrebbero anche ricevere una telefonata da parte del Centro Gestionale Screening.