Definizione della nuova rete ospedaliera regionale: Anci Sicilia chiede al Governo regionale la convocazione di una conferenza permanente

È in corso in Sicilia il processo di definizione della nuova rete ospedaliera regionale, processo di enorme rilevanza per l’intero sistema degli Enti Locali dell’isola.

ANCI Sicilia ritiene che sia necessario conoscere il piano al fine di poter valutare l’impatto sui territori e, anche alla luce del fatto che sono in corso le conferenze dei sindaci convocate dall’Assessore Regionale alla Salute per sentire i rappresentanti dei territori e le loro richieste, ha chiesto all’assessore Daniela Faraoni la convocazione della “Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e sociosanitaria” e, contestualmente, al Presidente della VI° Commissione dell’Assemblea Regionale Siciliana “Salute, Servizi Sociali e Sanitari” Giuseppe Laccoto di essere audita al fine di garantire una programmazione partecipata e trasparente, nel rispetto delle esigenze del territorio e della sostenibilità del sistema sanitario regionale e procedere ad un approfondimento condiviso su criteri, metodologie e scelte che orientano la riorganizzazione in atto.