Colta da malore per il caldo, donna di 53 anni muore nel Palermitano

Una donna di 53 anni è morta a Bagheria mentre passeggiava ieri nel pomeriggio in via Aiello. Secondo quanto si apprende la donna, che soffriva di patologie cardiache, è stata colta da malore per il gran caldo, ha perso i sensi ed è svenuta sul marciapiede. Per la signora non c’è stato nulla da fare. I sanitari del 118 hanno cercato di rianimarla. Sono intervenuti i carabinieri. La salma è stata restituita alla famiglia per celebrare i funerali. (ANSA).