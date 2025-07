Caro voli, Marano (M5s) su indagine Antitrust: “Governo regionale lavori con Roma per garantire maggiore trasparenza sui prezzi”

“Invece di organizzare viaggi della speranza per i siciliani che tornano a casa per le feste o per le ferie – e che sono serviti solo come spot pubblicitari sui giornali – o di puntare sui pannicelli caldi come i rimborsi a rischio truffe, sul caro voli il governo regionale, di concerto con quello di Roma, farebbe bene a far sì che si intervenga con soluzioni strutturali e a tutelare i cittadini garantendo una maggiore concorrenza che possa riequilibrare finalmente il mercato, abbassando così le tariffe”.

Lo afferma Jose Marano, deputata regionale M5s e vicepresidente della commissione Ambiente, Territorio e Mobilità dell’Assemblea regionale siciliana.

“Sul caro voli serve concorrenza – prosegue la parlamentare regionale – l’ho sempre detto e sono felice che ora anche l’Antitrust lo abbia confermato. Mesi fa l’Autorità disse che non vi erano anomalie nei prezzi, oggi invece ha rilevato criticità sul fronte della trasparenza dell’offerta. Un’opacità che impedisce un’adeguata comparabilità dei prezzi dei servizi di trasporto aereo e che fa male alla concorrenza e ai consumatori, soprattutto quelli siciliani, costretti a pagare cifre enormi per tornare a casa durante le festività”.

“Oggi abbiamo la conferma che la politica adottata dal governo Schifani è stata fallimentare e ad esclusivo vantaggio delle compagnie aeree che non hanno minimamente ridotto i prezzi approfittando piuttosto dello sconto regionale per continuare ad avere garantiti i loro utili”, chiosa Marano.

“Accogliamo con favore – conclude Marano– la notizia dell’avvio da parte dell’Antitrust di un confronto con la Commissione europea per le iniziative da adottare ma serve che Roma e Palermo non facciano gli spettatori ma partecipino piuttosto da protagonisti guardando ad un solo obiettivo: la risoluzione di un problema che da troppo tempo esaspera i cittadini siciliani, e non solo”.