Campofranco. Trionfo di colori, amicizia e senso civico in via Madrice

CAMPOFRANCO. Una bellissima iniziativa nata dal cuore e dall’impegno di cittadini volontari ha portato una ventata di colore e gioia in Via Madrice. Le installazioni di ombrelli sospesi non sono solo un gesto creativo, ma un esempio concreto di come l’amore per il proprio quartiere possa trasformarsi in decoro urbano e comunità.

Un gesto che va oltre l’estetica: è un invito all’amicizia tra vicini, alla collaborazione tra cittadini, alla cura del nostro paese. L’amministrazione comunale ha espresso un sentito ringraziamento ai residenti di Via Madrice per l’impegno, la passione e il messaggio positivo che hanno lanciato a tutta la cittadinanza.

L’amministrazione nel contempo ha invitato tutti i cittadini a prendersi cura del proprio quartiere, perché ogni piccolo gesto contribuisce a rendere Campofranco più bello, vivibile e accogliente.