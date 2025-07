Campofranco. Il Comune aderisce al progetto Rientroterra Sicilia” nell’ambito del bando “Riabitare il Sud”

CAMPOFRANCO. L’Amministrazione Comunale di Campofranco ha comunicato alla cittadinanza che è stata ufficialmente inoltrata alla Fondazione CON IL SUD la proposta progettuale denominata “RIentroterra – Sicilia”, nell’ambito del bando “Riabitare il Sud” dedicato alla rigenerazione dei territori del Mezzogiorno.

Il progetto, promosso dall’associazione Strauss APS di Mussomeli in qualità di soggetto capofila, coinvolge diversi comuni del nostro territorio – tra cui Campofranco – con l’obiettivo di avviare un modello condiviso di sviluppo locale, in grado di contrastare efficacemente il fenomeno dello spopolamento, promuovere nuove opportunità per i giovani e valorizzare le risorse identitarie, culturali e sociali delle nostre comunità.

L’Amministrazione esprime sincera gratitudine a Strauss APS e agli altri enti del privato sociale coinvolti per lo spirito di collaborazione e per la tempestività con cui hanno coinvolto il nostro Comune in questa iniziativa, che punta a rafforzare le comunità educanti, promuovere forme innovative di turismo esperienziale, attivare misure di cittadinanza temporanea e incentivare il ritorno e l’insediamento di nuovi abitanti.

“Il nostro impegno per lo sviluppo del territorio continua – ha concluso l’amministrazione – nella convinzione che solo attraverso una rete di relazioni solide e progetti concreti si possa restituire significato e futuro ai paesi dell’entroterra siciliano”.