CALTANISSETTA. Proseguono i lavori al Parco “Rosario Assunto”. Accesso interdetto fino al 30 ottobre. L’intervento, che prevede anche la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale, è stato avviato lo scorso 5 maggio e darà un nuovo volto al parco urbano di Caltanissetta

Il progetto di rigenerazione urbana di Caltanissetta, che in questo periodo sta interessando diverse zone della città con i lavori di rifacimento del manto stradale, prevede anche un ampio intervento destinato a riqualificare il Parco urbano “Rosario Assunto”.

Il finanziamento dell’Unione Europea che parte del programma “NextGenerationEU”, nell’ambito di una misura specifica del PNRR, è partito lo scorso 5 maggio proprio da questo polmone verde immerso nel centro abitato della città, all’interno del quale sarà realizzato anche un percorso ciclo-pedonale.

Un’ordinanza del Sindaco ha prorogato la chiusura al pubblico del parco fino al 30 ottobre 2025, proprio al fine di consentire la prosecuzione dei relativi lavori.

Sono in fase di realizzazione, infatti, l’impianto di illuminazione e quello di irrigazione, mentre è già stata ultimata la tracciatura della pista ciclo-pedonale, per la quale è stato utilizzato come materiale il Tout Venant (un misto naturale di ghiaia e sabbia) su cui a breve verrà riversato il conglomerato cementizio drenante.

“Il progetto del Parco Rosario Assunto fa parte di un più vasto programma di interventi attualmente in corso che riguardano il collegamento viario e ciclabile della città – ha dichiarato l’assessore ai Lavori Pubblici Calogero Adornetto.

La proroga della chiusura al pubblico dell’area in questione fa parte una pianificazione che condurrà nei prossimi mesi a una completa fruizione non solo del percorso ciclo-pedonale, ma anche di un’intera area verde rinnovata, sicura e attrezzata di cui potranno beneficiare tutti i cittadini”.