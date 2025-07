Caltanissetta. Ondata di calore. Il sindaco Tesauro invita a rispettare le indicazioni della Protezione Civile

Il sindaco Walter Tesauro, considerata l’importante ondata di calore che investirà il nostro territorio, invita la cittadinanza a rispettare le indicazioni della protezione civile.

Si raccomanda, in generale, di non esporsi al sole nelle ore più calde, rispettare l’ordinanza di sospensione del lavoro nelle ore più calde e di adottare ogni misura di cautela e di autoprotezione per la salute e l’incolumità

Gli aumenti di temperatura sono stati registrati già da domenica 20 e si manterranno fino a venerdì/sabato, con apice martedì 22. Si raggiungeranno e si supereranno i 40 gradi (con locali punte di 45°) nelle zone della Sicilia Centrale e centro-sud orientale (nisseno, ennese, piana Catania, siracusano interno). Nelle zone costiere, grazie alla mitigazione del mare, le temperature saranno più basse di 5-10°. Venti moderati.