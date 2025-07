Caltanissetta. Leandro Janni (Italia Nostra Sicilia): “Il nuovo viadotto San Giuliano chiamiamolo San Gerlando”

CALTANISSETTA. Riceviamo e pubblichiamo nota del presidente regionale di Italia Nostra Sicilia, Leandro Janni a proposito del viadotto “San Giuliano”.

“Il nuovo, rilucente viadotto “San Giuliano”: chiamiamolo “San Gerlando”

Le vie del Signore sono infinite. Non lo sono quelle degli uomini. Infinite. Con grande enfasi e l’inevitabile rito del taglio del nastro tricolore è stato inaugurato il 17 luglio 2025, nei pressi di Caltanissetta, dalle massime autorità civili e religiose, il rilucente viadotto “San Giuliano”.

Il nuovo viadotto (progettato da Anas) costituisce un segmento peculiare della cosiddetta “Strada degli Scrittori” (SS640), collegamento diretto fra Caltanissetta e Agrigento che si connette alla A19.

Come sappiamo, c’era una volta, appena fuori Caltanissetta, un altro viadotto (certamente meno seducente ma senz’altro utile) denominato – appunto – “San Giuliano”, attraverso cui si entrava rapidamente in città, provenendo dall’autostrada A19 Palermo-Catania.

Per il nuovo viadotto, appena inaugurato, dunque, è stato riutilizzato – impropriamente – il nome “San Giuliano”.

Ma il nuovo viadotto “San Giuliano” non conduce a Caltanissetta ma ad Agrigento. Insomma: a seguito della chiusura per rilevanti criticità strutturali (2017) e della successiva demolizione (2022) dell’originario viadotto “San Giuliano”, oggi per raggiungere Caltanissetta dalla A19 siamo costretti a percorrere quasi 18 chilometri in più, uscendo allo svincolo successivo e quindi tornando indietro; oppure, siamo costretti a uscire allo svincolo Caltanissetta-Nord e percorrere una strada non certo agevole, la SS122 fino alla via “Borremans”.

In entrambi i casi si allunga notevolmente il percorso di accesso alla città. E’ evidente, quindi, l’aggravio dei tempi di percorrenza (almeno 15 minuti in più) e dei costi per i cittadini, così come è evidente il maggiore impatto ambientale per il territorio. Per di più, tutto questo ha determinato un forte isolamento della città. E comunque, la soluzione c’è: ricostruire il prima possibile quello che fu l’originario viadotto “San Giuliano”.

Cos’altro dire? Forse sarebbe giusto, anche, trovare un altro nome al nuovo, rilucente viadotto “San Giuliano”. Magari chiamandolo “San Gerlando”?”

Prof. Leandro Janni, presidente regionale di Italia Nostra Sicilia