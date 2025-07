Caltanissetta, l’assessore Adornetto: “Lavori pubblici e manutenzioni, una città che rinasce passo dopo passo”

CALTANISSETTA – Nel bilancio annuale dell’amministrazione Tesauro, presentato in Consiglio comunale, un ruolo centrale è stato svolto dall’assessore Calogero Adornetto, cui sono state affidate deleghe delicate e strategiche: lavori pubblici, edilizia, manutenzioni, igiene urbana, cimitero, urbanistica, mobilità e tributi. Un settore che ha richiesto interventi costanti, non solo per affrontare le criticità quotidiane, ma anche per avviare progetti di ampio respiro, volti a riqualificare la città e migliorare i servizi essenziali.

Manutenzioni straordinarie e cura del territorio



Durante il 2024/2025, l’assessorato ha dato impulso a numerosi interventi di manutenzione straordinaria, con particolare attenzione alla sicurezza e al decoro urbano. Sono stati eseguiti lavori di rifacimento del manto stradale in diverse vie cittadine, accompagnati da interventi di manutenzione su marciapiedi, caditoie e segnaletica orizzontale. Particolare rilievo è stato dato alla manutenzione dell’illuminazione pubblica, con la sostituzione di punti luce obsoleti e l’avvio di progetti di efficientamento energetico.

Igiene urbana e servizi cimiteriali



Sul fronte dell’igiene urbana, Adornetto ha coordinato un’azione di controllo e potenziamento della raccolta dei rifiuti, con una particolare attenzione al contrasto delle discariche abusive e al miglioramento della differenziata. Nel 2024 è stato avviato un programma di manutenzione straordinaria del cimitero comunale, con lavori di riqualificazione dei viali interni e interventi sulle cappelle storiche, oltre alla pianificazione di nuovi spazi per le sepolture.

Urbanistica e mobilità

L’assessorato ha seguito importanti pratiche urbanistiche, con l’obiettivo di semplificare le procedure edilizie e favorire il recupero di immobili abbandonati. In parallelo, sono stati introdotti interventi per migliorare la mobilità cittadina, sia attraverso la revisione della viabilità in aree critiche, sia con la progettazione di nuove aree di sosta e percorsi pedonali.

Tributi e gestione economica dei servizi

Tra le deleghe di Adornetto rientra anche il settore dei tributi comunali. L’assessorato ha lavorato per potenziare i servizi di sportello e migliorare la trasparenza nella gestione delle entrate, promuovendo canali digitali per agevolare i cittadini nei pagamenti e nelle pratiche fiscali.

Un anno di sfide e programmazione

“Abbiamo affrontato dodici mesi complessi – ha dichiarato Adornetto – ma i risultati iniziano a vedersi: dalle strade alle scuole, dai cimiteri alle aree verdi. Lavorare sulla manutenzione significa garantire qualità della vita e sicurezza. Adesso il nostro obiettivo è dare continuità agli interventi, accelerando su nuovi progetti e risorse straordinarie”.