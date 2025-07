Caltanissetta. Il Rotary Club ha accolto il Governatore del Distretto 2110 – Sicilia Malta

CALTANISSETTA. In un clima di entusiasmo e partecipazione, il Rotary Club Caltanissetta ha accolto il Governatore del Distretto 2110 – Sicilia Malta, Sergio Malizia, accompagnato dal segretario distrettuale Alessia Di Vita, in occasione della consueta visita annuale. L’incontro ha offerto al Club un’importante opportunità per condividere risultati, confrontarsi su obiettivi comuni e rafforzare il dialogo con il Distretto. Quest’anno la visita ha assunto un significato ancora più speciale, coincidendo con il 70° anniversario della fondazione del Club, avvenuta il 26 luglio 1955.

Tra le iniziative previste, anche la pubblicazione di un volume storico che sarà presentato dopo l’estate. Il Governatore ha incontrato con entusiasmo i giovani del Club Interact, guidati dal presidente Giuseppe Mancuso, e i soci del Rotaract con la presidente Chiara Curcuruto. A seguire, il confronto con il direttivo e i soci del Rotary, alla presenza dell’assistente del Governatore Luigi Loggia, dei past governatori Arcangelo Lacagnina e Valerio Cimino, e di numerosi dirigenti distrettuali.

In questa occasione così significativa, è stato anche salutato con gioia il rientro nel Club di un ex socio rotariano, Salvatore Mistretta, imprenditore agricolo professionale e fondatore nel 2006 della Domus Laboratorio D’Arredo. La presidente Ivana Guarneri ha ribadito gli obiettivi prioritari del Club: rafforzare il senso di appartenenza tra i soci, sostenere i giovani attraverso Interact, Rotaract e il programma di Scambio Giovani, oltre al continuo impegno verso la Fondazione Rotary per sostenere progetti umanitari. Il Governatore Malizia ha illustrato i progetti del Distretto, esprimendo apprezzamento per la lunga tradizione di servizio del Club nei suoi 70 anni di storia e per le tante iniziative di rilievo previste nei mesi a venire.”