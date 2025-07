Caltanissetta, il consigliere Palermo critica l’amministrazione Tesauro: “Manca una visione concreta per la città”

CALTANISSETTA – Il consigliere comunale di opposizione Calogero Palermo non usa mezzi termini per commentare la relazione annuale dell’amministrazione Tesauro, presentata nei giorni scorsi a Palazzo del Carmine. Con due video pubblicati sul suo profilo Facebook, Palermo ha tracciato un quadro critico dello stato della città, analizzando punto per punto le principali questioni affrontate dalla Giunta nel primo anno di mandato.

Il consigliere ha ricordato la vicenda dell’antenna Rai, sottolineando come “si è abbattuto un simbolo della città, mentre altrove si inaugurano ponti di cento metri in pompa magna”, evidenziando una differenza di approccio tra grandi opere e gestione del patrimonio cittadino. Ha poi puntato l’accento sull’emergenza idrica, chiedendo se sia realmente cambiato qualcosa dopo mesi di disagi, e sulla sanità locale, domandandosi “chi interagisce con il direttore dell’ASP e di cosa si parla”, evidenziando la mancanza di risposte concrete alle problematiche del settore.

Altro tema affrontato è quello dell’Università di Caltanissetta, “che dopo più di 18 mesi è ancora priva di una governance definita”. Sul fronte culturale, Palermo ha parlato di “vergogna per il 150° anniversario del Teatro Margherita, celebrato senza una stagione teatrale”, denunciando quella che considera una grave mancanza di programmazione.

Il consigliere ha poi attaccato duramente la gestione del centro storico, citando la “vergogna della fontana del Tritone, più volte abbandonata, e i problemi di sicurezza in piazza”. Sul fronte dell’arredo urbano ha ironizzato sullo stato del verde pubblico: “Abbiamo rischiato di superare la foresta amazzonica, tra topi e blatte che ci fanno compagnia”. Ha inoltre ricordato la vicenda degli sfollati di via Redentore, denunciando “un colpevole ritardo nel riconoscimento dello stato di emergenza da parte della Regione”.

“Questa Giunta – afferma Palermo – si è specializzata nella comunicazione gonfiata, vendendo come piani Marshall quelli che sono normali lavori, riunioni e doveri amministrativi. La politica dovrebbe parlare con onestà ai cittadini e non limitarsi a fare propaganda”.

In chiusura, Palermo ha puntato l’attenzione anche sul tema del CPR di Pian del Lago, destinato a un ulteriore ampliamento, chiedendo chiarimenti sul perché la scelta cada sempre su Caltanissetta e sollecitando risposte concrete dalla Regione e dai deputati locali, chiamati a rappresentare la città in un momento così delicato.