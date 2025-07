Caltanissetta. FederEventi lancia il “Contest Pet Social” per stabilire l’animale domestico più bello della rete

CALTANISSETTA. FederEventi Caltanissetta, è lieta di annunciare il lancio del “Contest Pet Social”. Si tratta di un’iniziativa divertente e coinvolgente che, partendo dal cuore della Sicilia a Caltanissetta, celebrando la straordinaria bellezza e l’irresistibile simpatia dei nostri amici animali. Questo concorso è pensato per tutti gli amanti degli animali domestici e vuole valorizzare il legame speciale tra pet e proprietari, creando un momento di gioia e condivisione per l’intera comunità online.

Il “Contest Pet Social” inviterà i partecipanti a caricare una fotografia in alta risoluzione del proprio animale domestico, da solo o in compagnia del proprietario, tramite un semplice modulo online. Le immagini verranno poi pubblicate sui canali social ufficiali di FederEventi Caltanissetta, dove saranno messe in competizione per ottenere il maggior numero di “Mi piace”.

Il premio in palio per il vincitore è un buono spesa del valore di 100 Euro, generosamente offerto da Royal Parrots, azienda nel settore dei prodotti per animali domestici. Questo buono potrà essere utilizzato per acquisti sul loro e-commerce www.royalparrots.it, garantendo al vincitore un’ampia scelta di prodotti di qualità.

“Siamo entusiasti di lanciare questa iniziativa che unisce la passione per i nostri animali con la forza dei social media,” dichiara il presidente Michael Gabriel Miccichè, Presidente di FederEventi Caltanissetta. “Il “Contest Pet Social” non è solo una gara di bellezza, ma un’opportunità per celebrare l’amore e la gioia che i nostri amici pelosi e piumosi portano nelle nostre vite. Ringraziamo fin da ora Royal Parrots per aver creduto nel nostro progetto e per aver messo a disposizione un premio così allettante che valorizza l’amore per gli animali.”

I dettagli completi del regolamento, inclusi i termini di partecipazione e le scadenze, saranno disponibili sulla pagina social di FederEventi Caltanissetta. Invitiamo tutti i proprietari di animali domestici a preparare le loro foto migliori e a partecipare a questa entusiasmante evento. Il “Contest Pet Social” promette di essere un evento virale, capace di scaldare i cuori e riempire i nostri feed di immagini adorabili.

Per maggiori informazioni si può cliccare il link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7GEMM393W5bUSHOtLvX4txeU0DaO-zC0dQMnXnSxzxESrTQ/viewform.

Pagina FederEventi Caltanissetta: https://www.facebook.com/FederEventiCL