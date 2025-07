Calcio giovanile. Filippo Costa è il nuovo allenatore dell’Under 17 della New Team Caltanissetta

Colpo di mercato per la New Team Caltanissetta. Filippo Costa sarà il nuovo allenatore dell’Under 17 che parteciperà al campionato regionale nella stagione sportiva 2025-2026. Tecnico UEFA C, Costa non è un volto nuovo per la nostra società: per ben due anni ha ricoperto con professionalità e passione il ruolo di responsabile del settore giovanile della New Team Caltanissetta.

Ha lasciato il segno nella scuola calcio nissena, guidando i più piccoli con competenza e cuore, ed è un nome noto nel panorama del futsal siciliano. Ora, in vista della nuova stagione sportiva, inizia un nuovo percorso insieme alla New Team, alla guida di una delle categorie più importanti e stimolanti.