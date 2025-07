Butera. Istituito il Beach Bus per consentire lo spostamento dei turisti dalla zona balneare al centro storico

BUTERA. E’ stato istituito fino al prossimo 30 settembre il Butera Beach Bus. Si tratta di un servizio di bus navetta gratuito istituito dall’amministrazione comunale per lo spostamento dei turisti dalla zona balneare di Butera al centro storico e viceversa.

Il servizio sarà operativo tre giorni la settimana, e cioè il martedì, il giovedì e il sabato e collegherà piazza Dante con Marina di Butera, e le contrade Tenutella (dove è ubicato l’Hotel Sikania), Desusino e Faino (dove è ubicato il Castello di Falconara). Si tratta di una conferma dopo il successo registrato lo scorso anno. Sono state predisposte le corse e gli orari. Eccole nel dettaglio. Il martedì nel sono previste tre: la prima da piazza Dante alle 15 per giungere a Marina di Butera alle 15,30; la seconda parte da Falconara alle 15,35 per giungere alle 16,15 nel centro di Butera facendo anche fermate a Desusino e Tenutella; la terza partirà da Falconara alle 19,20 per giungere in piazza Dante alle 20. Il giovedì invece, di corse ne sono previste 4.

La prima alle 9 da Piazza Dante arriva a Marina di Butera alle 9,30, la seconda da Falconara alle 9,35 arriva in piazza Dante alle 10,15, la terza da piazza Dante alle 13 arriverà a Marina di Butera alle 13,30. Infine la quarta da Falconara partirà alle 13,35 per giungere in piazza Dante alle 14,15. Infine il sabato sono previste altre 4 tratte. La prima da piazza Dante alle 9 per giungere a Marina di Butera alle 9,30; la seconda da Falconara alle 13 per giungere in piazza Dante alle 13,4; la terza da piazza Dante alle 15 per giungere alle 15,30 a Marina di Butera e la quarta da Falconara alle 19,20 fino in piazza Dante alle 20. Il servizio va prenotato telefonando 24 ore prima ai numeri 338-8729019 o 3384731355 oppure su WhatsApp con un messaggio agli stessi numeri.