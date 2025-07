Butera. Iniziato il mese dei festeggiamenti in onore di San Rocco

BUTERA. E’ iniziato domenica 20 luglio il mese dei festeggiamenti in onore di San Rocco, che culmineranno con le tradizionali celebrazioni religiose e civili. In programma ci saranno messe solenni, processioni, eventi culturali, momenti di riflessione e occasioni di comunità.

Un mese di San Rocco che arriva dopo un anno di intensi lavori di restauro sia interni che esterni ai quali è stata sottoposta la Chiesa Parrocchiale di San Rocco, patrono della città di Butera. Dunque, un evento nell’evento in quanto il santuario domenica ha riaperto ufficialmente le sue porte ai fedeli e alla comunità.

Il 20 luglio, per altro è anche la data in cui, come annunciato dal Parroco don Emiliano Di Menza, la chiesa del santo patrono buterese sarà proclamata chiesa giubilare, con speciali indulgenze concesse fino al 31 agosto 2025. Il ritorno della chiesa alla sua piena funzionalità coincide con un momento storico e spiritualmente significativo: il centenario dell’Erezione Canonica della Chiesa in Parrocchia San Rocco, un traguardo che verrà celebrato con solenni cerimonie e iniziative religiose e culturali per festeggiare al meglio un anno destinato a rimanere impresso nella memoria collettiva di Butera.

“Si tratta di un momento di profonda gioia per tutta la comunità di Butera – dichiara don Emiliano –. Dopo mesi di attesa e sacrificio, torniamo a pregare nella nostra casa spirituale rinnovata, proprio mentre si aprono le celebrazioni in onore di San Rocco. Invito ogni fedele, ogni cittadino, a sentirsi parte viva di questo evento storico”.