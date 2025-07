Butera è il 2° Comune della Provincia di Caltanissetta e l’8° ad aver completato l’adesione alla piattaforma ANSC

BUTERA: Il sindaco Giovanni Zuccalà ha reso noto che Butera è la 2ª città della provincia di Caltanissetta e l’8ª in tutta la Sicilia, ad aver completato la procedura di adesione alla piattaforma ANSC (Archivio Nazionale Stato Civile).

Per la cittadinanza il vantaggio, d’ora in avanti, sarà non indifferente in quanto potrà richiedere e ottenere on line le certificazioni. In questo modo il comune dii Butera ha definitivamente abbandonato la gestione cartacea degli atti di Stato Civile per migrare nella moderna piattaforma digitale dell’Archivio Nazionale Stato Civile gestita dal Ministero dell’Interno. Si tratta di una vera e propria rivoluzione digitale per il Comune buterese.

Il sistema, interamente digitale, è integrato con l’Anagrafe Nazionale che garantisce grande efficienza nella gestione degli atti di Stato civile (nascita, matrimonio, morte, cittadinanza, unioni civili) e delle relative certificazioni, generando risparmi in termini di costi e di tempi lavorativi.

I vantaggi per il cittadino sono numerosi, visto che la piattaforma integra anche i dati dell’anagrafe Nazionale e quella elettorale, per cui il Comune potrà disporre di uno strumento avveniristico che consentirà alla pubblica amministrazione locale risparmi, in termini economici e di tempo, non indifferenti, oltre che una maggiore efficienza dei servizi erogati ai cittadini.