Un bambino è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale di Gallipoli (Lecce) dopo essere caduto in una piscina.

Il bimbo, di 7 anni, era in piscina con i genitori e, per cause ancora da accertare, sarebbe finito nella parte alta della piscina, perdendo i sensi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Gallipoli.

Trasportato all’ospedale Sacro Cuore di Gesù, il bimbo è in pericolo di vita.