Armando Turturici: “Va valorizzata la centralità culturale di Caltanissetta creandovi una Casa delle Tradizioni e della Storia Siciliana”

CALTANISSETTA. Riceviamo e pubblichiamo riflessione del consigliere comunale Armando Turturici sulla centralità culturale della Città di Caltanissetta per dare vita ad una Casa delle Tradizioni e della storia siciliana.

“A mio modesto avviso si dovrebbe introdurre nella nostra città il concetto della “centralità culturale”, creando, per iniziare, una “Casa delle Tradizioni e della Storia Siciliana”: un centro culturale a Caltanissetta per raccontare l’anima dell’Isola.

L’obiettivo sarebbe quello di valorizzare la centralità di Caltanissetta non solo da un punto di vista geografico, ma anche culturale, trasformando la città in un vero e proprio punto di riferimento per la conoscenza e la promozione del patrimonio siciliano.

L’idea è quella di creare a Caltanissetta una “Casa delle Tradizioni e della Storia Siciliana”, uno spazio fisico — una sala, una casa, un museo — dedicato alle tradizioni, ai simboli e alle narrazioni che compongono l’identità culturale dell’isola. Non un museo tradizionale, ma un luogo vivo, partecipato, multimediale, dove ogni visitatore possa incontrare, in un’unica esperienza, le storie e le espressioni culturali provenienti da tutte le province siciliane.

Ogni città dell’isola custodisce le proprie tradizioni, spesso legate da un filo comune ma raccontate in modo autonomo e locale. Caltanissetta può diventare il cuore narrante di queste diversità, accogliendole e restituendole in una visione unitaria che rafforzi l’identità collettiva della Sicilia.

La struttura ospiterebbe oggetti, testimonianze e simboli delle tradizioni locali accuratamente selezionati, accompagnati da codici QR che rimandano a contenuti digitali — immagini, video, approfondimenti, racconti — per immergersi nel contesto e nel significato di ciascun elemento.

La “Casa delle Tradizioni” diventerebbe così una tappa introduttiva per chiunque voglia scoprire l’anima dell’isola: un centro culturale regionale, un luogo di incontro tra passato e presente, un punto di partenza per viaggiatori, studenti, ricercatori e curiosi che desiderano conoscere la Sicilia in tutta la sua complessità e bellezza.

In un certo senso, Caltanissetta potrebbe diventare la “proloco della Sicilia”: una base culturale centrale da cui partire per esplorare ogni angolo dell’isola con maggiore consapevolezza e senso di appartenenza.

La proposta si inserisce in una visione di sviluppo culturale che non solo valorizza il patrimonio siciliano, ma crea anche nuove occasioni di attrattività e vivacità per la città di Caltanissetta, rafforzandone il ruolo strategico all’interno del panorama regionale”.

Armando Turturici – Consigliere Comunale