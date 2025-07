Annullava le multe dei familiari, a Napoli vigile urbano licenziato

È accusato di aver annullato verbali per oltre 50 mila euro, sanzioni che riguardavano se stesso, il padre, la compagna e altri due soggetti. Per questo motivo un agente della polizia municipale 44enne in servizio presso l’Ufficio Sanzioni Amministrative, è stato licenziato dal Comune di Napoli.

Provvedimento contro il quale il vigile ha presentato ricorso in tribunale. Sul caso – riportato oggi da La Repubblica – interviene il parlamentare di Avs Francesco Borrelli. “Ha fatto bene il comune a licenziarlo. I dipendenti pubblici infedeli e traffichini sono il peggio che possa esserci. Nella Pubblica Amministrazione bisogna eliminare con determinazione e decisione le mele marce altrimenti il rischio è che determinati metodi si diffondano”.

Le indagini interne hanno portato alla luce ben 282 multe irregolarmente annullate dal vigile: 13 a carico di suoi familiari e 269 riferite ad altri due soggetti. L’agente avrebbe effettuato l’accesso al sistema informatico con le proprie credenziali e chiuso i verbali senza avere titolo per farlo, né la documentazione necessaria a giustificare tali operazioni. (ANSA).