Sono ripresi i voli da e per l’aeroporto di Catania, sospesi nel pomeriggio per consentire lo spegnimento di un incendio divampato nei pressi dello scalo. La società di gestione comunica che partenze e arrivi si svolgono “in condizioni di piena sicurezza per passeggeri e operatori aeroportuali”.

“Si consiglia comunque ai viaggiatori – conclude una nota – di verificare lo stato del proprio volo direttamente con la compagnia aerea o tramite i canali ufficiali dell’aeroporto “.