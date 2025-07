Aeroporto di Catania, l’assessore regionale Aricò: «Chiusura a causa di una gru nel cantiere Rfi, inammissibile quanto accaduto»

«È inammissibile che nel primo aeroporto della Sicilia possa accadere quello che è avvenuto questa mattina. Per ore i voli da e verso Catania sono stati messi sotto scacco da una gru guasta accanto a una pista, costringendo a dirottare voli, anche provenienti da New York, e causando enormi disagi ai passeggeri, in un periodo di traffico intenso.

Faremo sentire le nostre ragioni ai vertici di Rfi e confidiamo che episodi del genere non si debbano più verificare». Lo afferma l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità, Alessandro Aricò, commentando la chiusura dello scalo Fontanarossa di Catania a causa di una gru a bordo pista nel cantiere di Rfi.