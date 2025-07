Acqua minerale esposta al sole: il Codacons denuncia pratica pericolosa e invita i cittadini a segnalare

Il Codacons interviene con fermezza contro la pratica, sempre più diffusa tra supermercati, minimarket e attività commerciali, di lasciare confezioni di acqua minerale esposte al sole per ore, all’esterno dei punti vendita, su marciapiedi, piazzali o bancali privi di copertura.

“Una condotta inaccettabile – dichiara il Segretario Nazionale Francesco Tanasi – che espone i consumatori a rischi potenziali per la salute. L’acqua, sottoposta a temperature elevate, può subire alterazioni chimico-fisiche e favorire il rilascio di sostanze nocive dalla plastica, come microplastiche e composti interferenti endocrini. È una forma grave di negligenza”.

Il Codacons chiede un intervento urgente delle autorità sanitarie competenti, affinché vengano disposti controlli sistematici e sanzioni nei confronti degli esercizi che non rispettano le normative sul corretto stoccaggio degli alimenti.

“L’acqua imbottigliata – prosegue Tanasi – è un bene primario e va trattata con attenzione. Le stesse etichette dei produttori raccomandano di conservarla in luoghi freschi e lontani da fonti di calore. Disattendere queste indicazioni non solo compromette la qualità del prodotto, ma rappresenta una violazione delle più basilari norme di sicurezza alimentare”.

L’associazione invita i cittadini a segnalare episodi simili documentando con foto o video i casi di esposizione delle bottiglie al sole. Le segnalazioni possono essere inviate via email all’indirizzo sportellocodacons@gmail.com oppure tramite WhatsApp al numero 3715201706.

“Se le autorità non interverranno – aggiunge Tanasi – siamo pronti a presentare esposti formali per chiedere il sequestro dei lotti interessati. I consumatori hanno diritto a un prodotto sicuro, e non possono essere penalizzati dall’incuria di chi mette il profitto davanti alla salute pubblica.”