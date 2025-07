A Sutera tentata truffa con il finto carabiniere: appello alla massima prudenza da parte dell’amministrazione comunale

SUTERA. Un tentativo di truffa a Sutera. E’ quello che l’amministrazione comunale ha segnalato attraverso un avviso pubblico nella sua pagina di Facebook.

“Si segnala un tentativo di truffa da parte di un falso Carabiniere nel comune di Sutera – è scritto nell’avviso – invitiamo tutti i cittadini alla massima prudenza: non abboccate, non aprite la porta a sconosciuti e non fornite dati personali o denaro”.

L’amministrazione comunale ha anche invitato la cittadinanza, in caso di dubbi o segnalazioni, a contattare immediatamente le forze dell’ordine al 112.