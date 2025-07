A Serradifalco raccolta fondi pro Rotary Foundation presso la Villa Belvedere con le opere di Francesco Toraldo

SERRADIFALCO. A Serradifalco, presso l’incantevole Villa Belvedere del DR. Ricotta, grazie all’impeccabile ospitalità del socio Giacomo Lo Curto e della moglie Carmela , si è tenuta nella serata del 15 luglio, la prima attività dell’anno sociale 25/26 per la raccolta Fondi pro Rotary Foundation, i cui scopi e la cui progettualità sono stati illustrati dal PDG e Regional Rotary Foundation Coordinator Area 14 Valerio Cimino, con un particolare focus sull’obiettivo più importante: l’eradicazione della Poliomielite nel mondo.

L’evento culturale ha avuto come suo tema la presentazione delle opere del noto artista agrigentino d’adozione Francesco Toraldo. La conduzione dell’evento titolato “Colori in movimento”, dinamica ed efficace, è stata gestita dalla Presidente del Rotary di Caltanissetta Ivana Guarneri che ha ottenuto un ottimo risultato di service procedendo alla raccolta fondi tramite sorteggio di importanti serigrafie donate dall’artista che è stato presentato dalla Professoressa Rosa Galiano, Presidente dell’ordine degli Architetti di Caltanissetta, intervenuta ad illustrare la tecnica pittorica di Toraldo e alcune note di critica.

L’artista è infine intervenuto esprimendo il suo apprezzamento per la partecipazione all’evento e confermando il suo vivo interesse per gli scopi benefici e solidali della serata legati alle sue opere, alcune delle quali sono rimaste esposte tutta la serata nel giardino, trasformando l’evento culturale in una sorta di vernissage. Ai numerosi intervenuti è stato inoltre donato un curatissimo catalogo edizioni Lussografica delle opere di Toraldo che volentieri ha autografati.