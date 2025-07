A Roma salvata neonata all’ospedale Bambin Gesù: aveva un tumore di 800 grammi

Alla nascita pesava meno di due chili, ma oltre la metà del suo peso era rappresentato da un tumore di dimensioni eccezionali. Protagonista di questa storia a lieto fine è una bambina nata prematura, dopo un intervento eseguito nelle scorse settimane all’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli da un’equipe coordinata dagli specialisti dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù a Roma. Oggi, la neonata è in buone condizioni cliniche: respira autonomamente, si alimenta per bocca e sta per tornare a casa. La piccola è in buone condizioni cliniche: respira da sola, si alimenta per bocca e sta per essere dimessa.

Una diagnosi complessa e una crescita preoccupante. Durante la 28ª settimana, i medici hanno diagnosticato un teratoma sacro-coccigeo, una rara neoplasia, che si sviluppa alla base della colonna vertebrale e colpisce circa un neonato ogni 35mila-40mila nati vivi. Sebbene solitamente benigna, questa forma tumorale può avere conseguenze gravi sul feto, come scompensi cardiaci, idrope fetale o morte intrauterina. Nel caso specifico, la massa tumorale aveva iniziato a crescere rapidamente, rendendo necessaria un’azione immediata.

Un delicato intervento intrauterino L’intervento salvavita è stato eseguito presso l’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, sotto la guida degli specialisti dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, grazie a una procedura mininvasiva, l’equipe multidisciplinare è riuscita a interrompere l’afflusso di sangue alla massa tumorale, rallentandone lo sviluppo. L’utilizzo di un laser a diodi ha consentito di stabilizzare le condizioni del feto e guadagnare due settimane preziose, fino al parto cesareo programmato.

La nascita e l’intervento chirurgico postnatale La piccola è nata con un peso complessivo di 1,9 kg, ma il tumore rappresentava circa 800 grammi, lasciandole un peso corporeo effettivo di soli 1,1 kg. A poche ore dalla nascita, è stata sottoposta a un secondo intervento chirurgico al Bambino Gesù, della durata di tre ore. L’operazione ha previsto l’asportazione completa del teratoma e la complessa ricostruzione della regione sacrale, con particolare attenzione alla salvaguardia di strutture nervose e vascolari fondamentali per le funzioni vescicali e intestinali. “Il corretto tempismo dell’intervento ha permesso di prolungare la gravidanza e migliorare la prognosi della bambina”ha spiegato la dott.ssa Isabella Fabietti, chirurga fetale del Bambino Gesù.

Prossima alle dimissioni A poche settimane dalla nascita, la neonata respira autonomamente, si nutre per bocca e si prepara a lasciare l’ospedale per tornare finalmente a casa con la sua famiglia e proseguirà il percorso di follow-up chirurgico e oncologico con controlli periodici.