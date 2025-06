Serie D. Scatto d’autore in casa Nissa: riconfermati i fotografi Claudio Vicari, Salvatore Giugno e Marcello Giugno

In casa Nissa tre conferme d’autore, ma non si tratta di giocatori, ma di chi ne immortala le gesta contribuendo a veicolare l’immagine non solo della squadra ma anche della società sui social e nella stampa. Un ruolo importante quello del trio biancoscudato formato da Claudio Vicari, Salvatore Giugno e Marcello Giugno. Un tris d’assi che in questi ultimi anni ha avuto modo di alzare non poco il livello fotografico e d’immagine della Nissa con scatti, ma anche con filmati di grande qualità e spessore tecnico. Insomma, un trio che non poteva essere confermato da una società come la Nissa che ha nel proprio Dna anche la promozione e valorizzazione attraverso l’immagine.

Claudio Vicari è stato confermato fotografo ufficiale biancoscudato. Lui ha sempre saputo raccontare le emozioni biancoscudate attraverso i suoi scatti. Dunque, per lui riconferma come fotografo ufficiale della Nissa anche per la stagione 2025-2026, in Serie D.

Riconfermato anche Salvatore Giugno. I suoi video hanno emozionato migliaia di tifosi. Attraverso immagini potenti e cariche di pathos, il giovane videomaker dal talento straordinario ha raccontato come nessun altro le gesta della Nissa. Le sue riprese hanno catturato gioie, sofferenze, grinta ed esaltazione: un concentrato di emozioni che ha saputo avvicinare ancora di più i cuori dei tifosi alla NISSA.

Le sue immagini sono diventate parte della nostra storia recente. Salvatore, insieme al fratello Marcello, collaborerà nelle vesti di fotografo con la Nissa anche, per la stagione 2025/2026. Anche qui una doppia riconferma importante a riconoscimento verso chi lavora di squadra esaltando il principio della continuità