San Cataldo. Il sindaco annuncia: “In diminuzione il costo delle bollette Tari per il secondo anno consecutivo”

SAN CATALDO. Una buona notizia per i cittadini di San Cataldo in tema di pagamento della bolletta per il servizio di pulizia, raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Il sindaco Gioacchino Comparato ha annunciato che la tassa sulla Tari, anche per quest’anno, scenderà.

Una diminuzione che fa il paio con quella dell’anno precedente e che è il frutto di una diminuzione del costo del servizio. Il sindaco ha spiegato che lo scorso anno il costo era sceso di 500 mila euro e che, anche quest’anno il costo scenderà. Il primo cittadino, per questo, ha inteso ringraziare gli uffici e il loro impegno quotidiano nel controllare i conti relativi al servizio.

<I conti sono in ordine e il costo della Tari è destinato a scendere, per cui i sancataldesi, per il secondo anno di fila, avranno bollette Tari più leggere>. Infine, il primo cittadino ha anche reso noto che entro la fine del mese di giugno porterà in consiglio comunale il Piano finanziario annuale per la Tari al fine di consentirne la definitiva approvazione.