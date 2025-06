Il sen. Pietro Lorefice (M5S) annuncia presentazione di un’interrogazione al Ministero dell’ambiente su inquinamento fiume Gela

“Presenterò un’interrogazione al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sul fiume Gela, colpito da ricorrenti fenomeni di inquinamento che stanno mettendo a repentaglio l’ambiente e la salute pubblica. In particolare, nelle ultime settimane si sono registrati nuovi episodi di contaminazione, con morie di fauna ittica e presenza di sostanze oleose e maleodoranti alla foce del fiume, che ricordiamo essere già inserito all’interno del Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Gela”.

Lo ha detto in una nota il Senatore M5S Pietro Lorefice, Segretario di Presidenza del Senato e Capogruppo M5S in Commissione Bicamerale Ecomafie.

Il senatore ha poi rilevato: “Il Governo intervenga una volta per tutte per sanare criticità strutturali mai risolte, aggravate dai ritardi nella bonifica e dalla mancanza di azioni specifiche per il riportare in buona salute questo importante corso d’acqua. È necessario che l’Esecutivo si attivi per accertare le cause degli sversamenti e che imponga il rispetto della normativa in materia da parte degli operatori territoriali e industriali che gravitano in quel bacino idrografico. Gela merita attenzione, giustizia ambientale, sanitaria e interventi immediati e concreti, a livello nazionale e regionale”.