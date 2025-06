Caltanissetta. Futura – Costruiamo la Città”: “Vogliamo costruire ponti, creare sinergie, dialogare con le realtà civiche presenti nel territorio nisseno”

CALTANISSETTA. Riceviamo e pubblichiamo comunicato del Movimento “Futura – Costruiamo insieme la Città” nel quale viene espressa la volontà di costruire ponti, creare sinergie, continuare a dialogare con le tante realtà civiche presenti nel territorio nisseno.

“A Caltanissetta il civismo è di casa. E guarda al futuro.Il nostro gruppo, “Futura – costruiamo insieme la città”, nasce proprio da qui: da una tradizione civica solida, radicata nel tempo, e da una visione nuova, che mette al centro le persone, l’ascolto e la partecipazione attiva. Siamo un movimento civico che non si accontenta di osservare, ma sceglie ogni giorno di essere protagonista della vita politica e sociale della città. Crediamo nel confronto costruttivo, nella condivisione delle idee, nella co-progettazione delle soluzioni.

Il nostro è un civismo consapevole, che guarda avanti senza dimenticare le proprie radici. Per questo, il nostro impegno non si ferma ai confini di Caltanissetta. Sentiamo il bisogno del confronto, di andare oltre noi stessi per disegnare progetti di sviluppo integrati, solidali e sostenibili. Ragion per cui, vogliamo costruire ponti, creare sinergie, continuare a dialogare con le tante realtà civiche presenti nel territorio nisseno che sentono lo stesso bisogno: da Gela a San Cataldo, da Mazzarino a Niscemi e Butera, fino ai comuni del Vallone, dove esistono esperienze amministrative di natura civica molto interessanti.

In questi comunità esistono energie vive, competenze, esperienze che vogliamo mettere in rete per costruire insieme una nuova visione territoriale, condivisa e lungimirante.

L’obiettivo è chiaro: dare forma a una nuova rete politica con identità civica, che unisca le forze migliori del nostro territorio, valorizzando le specificità locali e costruendo un orizzonte politico inclusivo, partecipato, capace di dialogare con i partiti senza subalternità, ma con spirito costruttivo. Una politica che torni a mettere al centro i cittadini, la loro voglia di esserci, di cambiare, di contribuire.

Per noi, il civismo non è l’antitesi della politica: è la sua linfa vitale. È l’impegno concreto di chi, ogni giorno, sceglie di donare tempo, competenze ed energie per il bene comune. E noi continueremo a lavorare affinché questo patrimonio prezioso, che appartiene a Caltanissetta e a tutta la provincia, possa crescere e diventare un progetto solido, rappresentativo, capace di guardare al futuro con fiducia e determinazione”.

“Futura – costruiamo insieme la città”