A19 Palermo-Catania, proseguono i lavori tra Altavilla e Bagheria: attese code

Sono attese code lungo l’autostrada A19 “Palermo-Catania”, nel tratto compreso tra Altavilla Milicia e Bagheria (dal km 5 al km 10), a causa dei cantieri per l’adeguamento delle barriere di protezione (guardrail), sia sui viadotti che sul corpo stradale. Attualmente il traffico risulta regolare, secondo L’Anas. Tali cantieri, aggiunge, sono fondamentali per garantire la sicurezza della circolazione. Restano cosi’ possibili disagi alla viabilita’ durante il fine settimana, in particolare nella mattinata di oggi per l’aumento dei flussi veicolari in uscita da Palermo e in direzione delle vicine localita’ di mare. Rallentamenti del traffico sono previsti anche dal primo pomeriggio domani.