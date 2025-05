Volley, Olimpia Riesi sul podio regionale: argento alla Don Bosco Cuo under 16

MONREALE – È stata una domenica di sport, emozioni e valori quella del 25 maggio alla palestra “Antonio Veneziano” di Monreale, dove si è disputata la finale regionale della Don Bosco Cup di volley Under 16 organizzata dalla PGS Sicilia. Tra le protagoniste assolute, l’Olympia Riesi, che ha conquistato uno splendido secondo posto, alle spalle della Volley Mondello, che si è aggiudicata la vittoria, mentre sul terzo gradino del podio è salita l’Entella Erice.

Le giovani atlete riesine hanno brillato non solo per le loro qualità tecniche, ma anche per lo spirito di squadra, la grinta e il fair play dimostrati in campo, ricevendo elogi da avversarie, pubblico e dirigenti regionali della PGS.

«Siamo molto soddisfatti – hanno dichiarato i responsabili dell’Olympia – non solo per il risultato sportivo, ma per il percorso educativo che stiamo portando avanti con le nostre ragazze. Il nostro obiettivo resta quello di crescere giovani in un ambiente sano, dove lo sport è strumento di formazione fisica e psicologica».

A rappresentare i colori di Riesi in questa importante finale sono state: Federica Veneziano, Matilde Sardella, Gaia Lo Grasso, Anita Veneziano, Esmeralda Cammarata, Ginevra Giurdanella, Nicole Iacona, Gaia Virzì Albanese, Alessandra Veneziano, Yvonne Sanfilippo, Karola Ingrasciotta e Marta Sardella.

Il team è guidato dagli allenatori Mimmo Cirrito e Valeria Di Cristina, con il presidente Angelo Bellina, il dirigente Francesco Veneziano e l’immancabile supporto del gruppo tifose “Le Mamme”.

Tra sorrisi, abbracci e la coppa alzata al cielo, la giornata si è conclusa nel segno della festa e della condivisione. Un risultato importante che testimonia come il volley, e lo sport in generale, possa davvero educare, unire e dare speranza per il futuro.