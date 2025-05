Villalba. Le precisazioni politiche sulla seduta consiliare del 22 aprile scorso

VILLALBA. L’amministrazione comunale ha inteso fare alcuni chiarimenti sulla seduta consiliare del 22 aprile 2025. In una nota è stato affermato: “In merito a quanto accaduto durante la seduta del Consiglio Comunale del 22 aprile, riteniamo doveroso fornire ai cittadini alcuni chiarimenti.

Durante la seduta non si è votato su un progetto, ma sulla ratifica di una delibera di Giunta adottata in via d’urgenza. Questa delibera serviva a garantire le risorse necessarie per il pagamento del tecnico incaricato della predisposizione del progetto che ha permesso al Comune di partecipare a un bando dell’Unione dei Comuni Madonie.

La proposta prevedeva l’utilizzo del fondo rotativo di So.Svi.Ma, senza alcun onere per il bilancio comunale. La mancata ratifica non ferma il progetto, ma costringe ora l’Ente a reperire risorse comunali, con possibili conseguenze sui servizi destinati alla collettività.

Una scelta che riteniamo grave, soprattutto perché compiuta da chi da chi è pienamente consapevole del fatto che l’approvazione di un progetto è di competenza esclusiva della Giunta.

Bocciare la ratifica può creare difficoltà evitabili, a discapito dell’interesse generale.

Il progetto in questione prevede:

-la realizzazione di un’area attrezzata all’interno del boschetto;

-il ripristino del locale ristoro;

-la creazione di sentieri naturalistici;

-un bio-lago balneabile ed ecosostenibile.

Ribadiamo che ogni proposta va valutata nel merito, con serietà e visione, non con pregiudizi. Questo progetto rappresenta un’opportunità concreta di sviluppo turistico e socio-economico per Villalba.

Il Palazzo Municipale, in questi ultimi anni, è sempre stato aperto a tutti, per cui per chiarimenti o approfondimenti, l’Amministrazione è a disposizione dei cittadini. Villalba ha bisogno di unità e coraggio, non di scelte che bloccano il futuro”.