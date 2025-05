Terza Categoria. Nelle semifinali play off si impongono Montedoro e Acquaviva: domenica 18 maggio la finalissima

Nel campionato di Terza Categoria la finale play off sarà tra Acquaviva e Montedoro. Le due compagini nissene, nelle semifinali play off hanno avuto la meglio, rispettivamente sul Tre Torri Campobello e sul Marianopoli.

Acquaviva

Nel dettaglio, a Montedoro, il Montedoro del presidente Luigi Pulci ha battuto 2-1 il Marianopoli con le reti di De Mare e Lo Sardo. Per i manchesi ha invece segnato l’unico gol del match Annaloro.

Partita parecchio intensa e combattuta tra Acquaviva e Tre Torri di Campobello di Licata. Ad avere la meglio è stata l’Acquaviva che, tuttavia, nel primo tempo supplementare era andata sotto ad opera di Capizzi. Poi il definitivo pari di Mantio al 118′, con l’Acquaviva che ha conquistato la finalissima dei play off per via della miglior classifica.

La finalissima dei play off si disputerà domenica 18 maggio a Montedoro e vedrà di fronte il Montedoro e l’Acquaviva. I padroni di casa potranno giocare per due risultati su tre: per la vittoria entro i 90 minuti, per il pari entro i 120 minuti di gioco; in caso di vittoria dell’Acquaviva, gli ospiti conquisterebbero la promozione in Seconda categoria seguendo il Saraceno Ravanusa già promossa per aver vinto il campionato di Terza Categoria di quest’anno.