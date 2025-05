Tennis Over 45 e D3. Iniziata bene la stagione per le squadre maschili del Tennis Club Amedeo

È iniziata nel migliore dei modi l’avventura delle squadre del Tennis Club Villa Amedeo nei campionati a squadre degli Over 45 e della D3 Maschile, con due vittorie entusiasmanti che fanno ben sperare per il prosieguo della stagione. Nel pomeriggio di sabato, la squadra degli Over 45, guidata dall’inossidabile capitano Mimmo Lo Monaco, ha esordito con una vittoria per 2-1 contro il TC Belpasso.

Mandalà, sempre più eroe, ha combattuto con grinta e determinazione, strappando una vittoria epica al terzo set, dimostrando che l’età è solo un numero quando si ha il cuore di un vero guerriero. Blanda, il nostro evergreen, ha consolidato il vantaggio con una solida prestazione, vincendo il suo match 6/3 7/6 e regalando così la vittoria al team.

Il doppio, ormai ininfluente ai fini del risultato, è andato agli avversari, che hanno avuto la meglio su Mimmo Lo Monaco e Danilo Greco. Ma nulla può offuscare l’eroica impresa dei nostri ragazzi, che hanno dimostrato ancora una volta di avere la stoffa dei campioni. Domenica è stata la volta della D3 Maschile, che ha letteralmente travolto gli avversari del Golden con un netto 4-0.

Turi Scuto ha aperto le danze con una vittoria sicura, seguito da Mandalà, ormai leggenda del club, che ha conquistato un altro punto fondamentale. Ma è stato il mitico Granata a sorprendere tutti, regalando un inaspettato 3-0 che ha mandato in delirio i tifosi.

Il doppio, anche in questo caso ininfluente per il risultato finale, è stato vinto con stile da Cordaro e Scuto, che hanno messo il sigillo su una giornata da incorniciare.