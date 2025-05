(Adnkronos) – Giornata di relax per Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia. Oggi, martedì 6 maggio, il tennista azzurro si è fermato a firmare autografi ai tanti bambini presenti al Foro Italico, a margine di un evento. Centinaia di giovanissimi tifosi hanno 'lottato' per una foto del numero 1 del mondo. Per i più fortunati, e tenaci, autografi su biglietti, palline e magliette. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)