Serie D. Lascia Michele Macaluso, storico magazziniere della Nissa ed autentica icona del pianeta biancoscudato

Dopo tanti anni di fedele servizio alla Nissa, Michele Macaluso non ricoprirà il ruolo di magazziniere della società biancoscudata. Si tratta non di un semplice avvicendamento, ma di una notizia destinata ad emozionare i tifosi della Nissa da sempre legati a Michele Macaluso da un indimenticato sentimento di appartenenza sportiva.

In tutti questi anni nei quali è stato alla Nissa Michele Macaluso, ne sono passati veramente tanti di presidenti, tecnici, giocatori, progetti sportivi, vittorie, pareggi e sconfitte anche cocenti, ma lui era sempre rimasto al suo posto divenendo un’autentica icona dell’universo Nissa.

Un’icona alla quale, fin qui, tutti hanno sempre portato rispetto. Michele Macaluso alla Nissa è sempre stato un protagonista svolgendo il suo ruolo con la passione e l’impegno per i colori biancoscudati che lo ha sempre contraddistinto. Nisseno verace, con la battuta sempre pronta e lo spirito del giovane pronto sempre a buttarsi in tutte le avventure che la vita propone, in questi anni la Nissa ha sempre trovato in lui un simbolo autentico oltre che una persona per bene.

Ecco perché la società biancoscudata ha voluto esprimere il più sincero ringraziamento alla sua persona, all’uomo, ma anche allo sportivo Michele Macaluso, al suo riuscire ad essere se stesso nelle vittorie come nelle sconfitte. Dalla prossima stagione lui non ricoprirà più, il ruolo di magazziniere, all’interno del mondo Nissa. E sarà un’assenza importante perché, in tutti questi anni, Michele Macaluso, con la sua presenza immediata e sincera, ha saputo rappresentare la parte più bella e romantica del pianeta Nissa con le sue battute, i suoi aneddoti e le sue storie.

Michele Macaluso ha svolto il proprio lavoro con grande dedizione, professionalità e spirito di appartenenza, sempre al fianco della squadra e della società, nei momenti facili come in quelli più difficili. A lui, pertanto, il presidente Luca Giovannone ha inteso abbracciarlo augurandogli il meglio per il suo futuro.