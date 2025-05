Serie D. La Nissa supera 3-2 nel finale il Licata e chiude al 6° posto: di Rotulo (doppietta) e Diaz le reti

La Nissa s’impone 3-2 nel finale contro un Licata irriducibile e conquista il 6° posto in campionato lasciandosi alle spalle il Paternò. Al “Tomaselli” è andato in onda il derby del cuore. Almeno sugli spalti dove i tifosi di Nissa e Licata hanno ribadito la forza e l’assoluta autenticità di un legame che nemmeno una sfida come quella odierna ha potuto in qualche misura scalfire.

In campo, invece, le squadre si sono sfidate senza alcuna remora, ognuna con le proprie motivazioni e ognuna pronta a far valere le proprie esigenze di classifica. Ne è uscito fuori un incontro che, per essere di fine stagione, ha offerto uno spettacolo apprezzabile agli spettatori del “Tomaselli”.

Cinque gol, almeno 6-7 palle gol per la Nissa, almeno 4 per il Licata, ma anche tanta corsa, tante belle giocate e tanto sano agonismo per un derby che ha mantenuto fede alle attese della vigilia. Vantaggio dei licatesi con D’Antona dopo che Diaz aveva mandato alle stelle un calcio di rigore concesso per il suo atterramento in area ad opera di un difensore avversario.

Il centravanti argentino, tuttavia, non ha sbagliato quando, sul finire del primo tempo, servito da Semenzin (ottima la sua prestazione), ha appoggiato comodamente in rete la palla dell’1-1. Ad inizio ripresa gran gol di Rotulo che, con una mezza girata in diagonale su passaggio in linea di Zarrillo, ha battuto Rossi per il 2-1.

Il Licata, a quel punto, s’è buttato in avanti alla ricerca di un pari che ha raggiunto all’80’ con Furina che, da pochi passi, non ha avuto problemi a battere un grande Cassano. Nel finale, tuttavia, ancora grande Nissa, ancora con Rotulo che, dopo aver stoppato palla al limite dell’area, ha trafitto il portiere licatese alla sua sinistra.

La Nissa ha così chiuso al 6° posto, prima delle siciliane dopo il super Siracusa che ha conquistato l’accesso ai professionisti in Lega Pro. Per la squadra del presidente Giovannone una buona soddisfazione nel contesto di un’annata preparatoria importante in vista della prossima stagione.

In casa Licata invece per poter brindare sarà necessario battere il Castrum Favara a Favara nel match di play out che, a questo punto, è destinato a valere una stagione.