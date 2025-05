Serie D. Il bilancio della stagione della Nissa. Arialdo Giammusso: “Il 6° posto è un punto di partenza; il futuro può vederci più ambiziosi”

Un bilancio della stagione appena conclusa in casa Nissa. E’ quello che ha fatto il presidente emerito Arialdo Giammusso. L’imprenditore nisseno, già presidente della Nissa, parlando della stagione appena conclusa, ha sottolineato: <Si poteva fare meglio, ma un sesto posto, per una matricola come la nostra, non è certo da buttare. È il frutto di lavoro, sacrificio e passione da parte di tutti. Da presidente emerito della Nissa, voglio ringraziare chi ha reso possibile questo cammino>.

Sul fronte dei ringraziamenti, Arialdo Giammusso ha rimarcato: <Grazie senza fine, al grandissimo presidente Luca Giovannone, guida seria, solida e illuminata. Grazie al vicepresidente Savio Ferreri, sempre presente e vicino alla squadra. Grazie a tutti gli altri soci, motori silenziosi che, insieme al presidente e al vice, rendono possibile ogni progetto. Grazie a mister Giovanni Campanella, che ha saputo dare equilibrio e spirito a questo gruppo. Grazie ai calciatori, che hanno lottato ogni domenica con orgoglio>.

Arialdo Giammusso ha avuto un pensiero anche per mister Nicolò Terranova: <che ha condotto la prima parte della stagione con impegno e professionalità>. Giammusso ha esteso i suoi ringraziamenti ad altri soggetti: <Un ringraziamento speciale a Ernesto Russello, direttore sportivo attento e competente, a tutto lo staff tecnico e medico, ai direttori Rosato e Cancelleri, al manager Antonio Marrone, ai collaboratori tecnici, stampa, comunicazione e a chi lavora quotidianamente dietro le quinte. Un grazie sincero soprattutto agli sponsor, che hanno creduto in questo progetto e ci hanno sostenuto con fiducia e generosità. Il loro supporto è stato fondamentale e sarà fondamentale il prossimo anno. E grazie immenso ai nostri tifosi e agli ultras che sono l’anima della Nissa>.

Giammusso ha poi concluso: <Il sesto posto è un punto di partenza. L’esperienza è stata fatta, gli errori ci hanno insegnato, e il futuro può e deve vederci ancora più ambiziosi, forti, protagonisti e vincenti>. (Foto Claudio Vicari- Nissa Fc)