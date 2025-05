Serie D. Al “Tomaselli” vietato perdere per Nissa e Licata in un derby siciliano nel quale può succedere di tutto

Ultima di campionato per la Nissa. La squadra del presidente Luca Giovannone chiude la stagione 2024/2025 domenica allo stadio “Tomaselli” affrontando il Licata (ore 15).

Sulla carta la gara è importante per i Nisseni che sono chiamati a chiudere in bellezza un finale di campionato nel quale, a latitare, è stata proprio la bellezza. L’obiettivo 6° posto è platonico fino ad un certo punto in quanto piazzarsi seconda tra le dodici siciliane impegnate in questo campionato dietro alla sola corazzata Siracusa, non è male per una neo promossa. Insomma, tra 6° posto e chiusura in bellezza, la squadra di Campanella, sulla carta, ne ha diverse ragioni per battere il Licata!

Aggiungeremmo anche quella legata al fatto che il presidente Luca Giovannone ha saldato anche le ultime spettanze a giocatori e tecnico dimostrando uno stile che, francamente, nel calcio d’oggi, non è sempre così tangibile nè scontato.

Dunque, un motivo in più, per questa Nissa, per vincere e chiudere bene la stagione. Di contro, tuttavia, bisogna fare i conti con il Licata di questi tempi, squadra con l’acqua alla gola e pronta a tutto pur di conquistare un risultato positivo al “Tomaselli”. Se per la Nissa vincere significherebbe sesto posto, per il Licata vincere vorrebbe dire, qualora il Castrum Favara fosse sconfitto dalla Vibonese, superare i favaresi in classifica e conquistare un gradino in più nella griglia dei play out.

Tra il desiderio della Nissa di vincere e quello del Licata di conquistare i tre punti, c’è di mezzo un gemellaggio storico che unisce le tifoserie ormai da decenni. Un gemellaggio che, certamente, non verrà meno nemmeno dopo questo match, anche perchè il legame tra la tifoseria nissena e quella licatese è veramente unico, indipendentemente dai risultati che possono maturare sul terreno di gioco.

Il Licata ha bisogno di vincere, un punto non gli serve a niente, ma la Nissa non può permettersi di perdere anche l’ultima di campionato! Un incrocio davvero imprevedibile, quello che il calendario ha deciso di riservare nell’ultima di campionato a queste due squadre che, con classifiche diverse, presentano anche attese e obiettivi tanto diversi quanto inconciliabili.

Ecco perchè il pubblico biancoscudato è chiamato a seguire la sua Nissa anche in questo suo ultimo appuntamento stagionale. Sarà partita di quelle toste, gare di quelle nelle quali può succedere di tutto, un match nel quale la squadra di casa dovrà dare il meglio per il suo pubblico, per la classifica e per il suo presidente, per di più contro un avversario al quale è legato da gemellaggio. Insomma, un match difficile nel quale la Nissa dovrà metterci cuore per chiudere al meglio la sua stagione. (Foto Claudio Vicari – Nissa Fc)