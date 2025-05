Scuvera (FdI): “Impegno quotidiano per i beni culturali di Gela; lavoriamo per riaprire i musei nel più breve tempo possibile”

“Il mio impegno per la valorizzazione dei beni culturali di Gela è costante e concreto”. Lo afferma il deputato regionale di Fratelli d’Italia Totò Scuvera.

“Circa un mese fa – ha aggiunto – ho partecipato a una riunione presso l’Assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, presieduta dall’Assessore Francesco Paolo Scarpinato, in presenza del Soprintendente beni culturali Dr.ssa Vullo, del Direttore del Parco Archeologico di Gela Dr.ssa Giunta, durante la quale si è definito una road map dettagliata per la riapertura del Museo Archeologico Regionale e del Museo dei Relitti greci”.

Secondo il deputato regionale: ” I lavori stanno procedendo secondo il cronoprogramma stabilito. Nell’ultimo mese, sono stati compiuti passi significativi: la settimana prossima sarà ripristinata la corrente elettrica, garantendo il pieno funzionamento delle strutture, ed è stato implementato un servizio di vigilanza stabile per prevenire atti vandalici e furti, come quelli dei cavi elettrici verificatisi in passato .

Un elemento chiave per sbloccare i lavori interni al Museo Archeologico è il trasferimento delle casse contenenti i resti della Nave Greca, attualmente conservati all’interno della struttura. Come da programma, nel mese di aprile queste verranno spostate nel Museo dei Relitti greci, permettendo così di liberare gli spazi proseguire con gli interventi di adeguamento necessari alla riapertura ed iniziare le operazioni di assemblaggio della nave.

Questo avanzamento è frutto di una collaborazione sinergica tra l’Assessorato Regionale ai Beni Culturali, la Soprintendenza ai beni culturali, il Parco Archeologico e il sottoscritto. Desidero sottolineare l’impegno quotidiano e la dedizione dell’Assessore Scarpinato, della Soprintendente Dr.ssa Vullo del Direttore Giunta, che stanno lavorando alacremente per ripristinare alla comunità gelese questi importanti poli culturali .

Inoltre, l’Assessore Scarpinato ha manifestato la disponibilità a incontrare i rappresentanti dell’ Amministratrice comunale e la cittadinanza nella prossima settimana per condividere aggiornamenti e dettagli sullo stato dei lavori .

I musei di Gela – ha concluso – rappresentano un’eredità del passato ed un’opportunità di crescita per l’intero territorio. Per questo, il mio impegno sulla questione resta costante e concreto, lavorando giorno dopo giorno per restituire alla città il suo patrimonio storico e culturale”.