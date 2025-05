Scacchi. Matteo Savarino trionfa nella quinta tappa del Gran Prix l’Alfiere 2025

Si è svolta la quinta tappa del Grand Prix L’Alfiere 2025 di Scacchi, ed è stata anche questa un successo di partecipazione: 36 giocatori provenienti dalle province di Caltanissetta, Agrigento ed Enna.

Ha vinto per la terza volta Matteo Savarino (nella foto è il secondo da sinistra) che ha totalizzato 6 punti su 7; secondo per spareggio tecnico Christian Chieffalo, sempre con 6 punti, e terzo Andrea Mirenda con 5. Premi di categoria per Samuele Vecchio 1° U18, Nicholas Spedale 1° U12, Maria Lalomia 1° Femminile, Flavio Terenzi 1° Over 60, e Pierluigi Garziano 1° NC.

Al comando della classifica generale si trovano ex aequo Matteo Savarino e Christian Chieffalo con 97 punti, seguiti da Andrea Mirenda con 91,5.

Complessivamente, le prime quattro tappe del Grand Prix l’Alfiere 2025 hanno finora visto la partecipazione di ben 71 giocatori provenienti dal centro Sicilia, confermando il gradimento per la formula del torneo itinerante aperto a tutti.

Un sentito ringraziamento al Black & White Risto-Lounge Bar, che ha gentilmente accolto l’evento, offrendo un ambiente caldo e accogliente ideale per gli appassionati di scacchi. La sua disponibilità ha reso possibile vivere questa manifestazione in modo speciale.

La quinta tappa del Grand Prix 2025 si è anche rivelata un’ottima opportunità di allenamento in vista del 1° Festival di scacchi “Città di San Cataldo”, organizzato dall’ASD L’Alfiere e che si svolgerà la prossima settimana, in occasione della festa patronale del centro del nisseno.