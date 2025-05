San Cataldo. Oggi alle 12 a Pizzo Carano Sant’Anna un minuto di silenzio per il 23enne morto cadendo da un tetto; domenica Santa messa

SAN CATALDO. Il presidente del Comitato di quartiere Pizzo Carano Sant’Anna, Vincenzo Siracusa, assieme al vice presidente Arcangelo Fazzotta si unisce ai familiari di Raffaele Bottalico, il giovane sommatinese morto sul lavoro cadendo dal tetto di un’abitazione nel quartiere sancataldese. Gli abitanti dello stesso quartiere Pizzo Carano Sant’Anna e la rappresentanza dei parroci, dopo la tragedia, s’era stretta alla famiglia del 23enne sommatinese pregando per la sua salvezza (nella foto).

Purtroppo così non è stato. Il Comitato ha organizzato per domenica 18 maggio, alle ore 10:30 a Sant’Anna una Santa Messa in suffragio del giovane sommatinese. Oggi, invece, si è deliberato che, nella giornata dei funerali del 16 maggio che si terranno a Sommatino, alle ore 12 l’intero quartiere osservi un minuto di silenzio, mentre una delegazione parteciperà a Sommatino ai funerali.